Джастин Бибер отреагировал на «лайк» бывшего парня Хейли Болдуин

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Канадский певец Джастин Бибер дал комментарий после того, как бывший парень его жены Шон Мендес «лайкнул» ее фотографию. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, фотографию Хейли Болдуин выложил сам Бибер. Мендесу понравился один из снимков, и он поставил ему «лайк». Пользователи сети обратили внимание на инцидент, после чего Бибер написал: «Они друзья, успокойтесь».

Ранее Бибер рассказал, что в течение года до свадьбы с моделью Хейли Болдуин не занимался сексом.