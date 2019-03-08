«Надо заплатить»: шоумен раскритиковал СБУ после скандала с Зеленским
Актер юмористического проекта «Квартал-95» Евгений Кошевой обрушился с критикой на Службу безопасности Украины (СБУ) после того, как появилась информация о прослушке кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politeka.
В своем обращении он отметил, что недалеко от «Квартала-95» были обнаружены элементы прослушивающего устройства.
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«Пара вопросов у меня есть: почему они устанавливали именно элемент? Неужели все так плохо?», — заявил Кошевой, предположив, что технику «растащили».
Он также подчеркнул, что если СБУ прослушивает их творчество, то за это стоило бы заплатить.
Ранее сообщалось, что МВД оправдалось за срыв операции СБУ у офиса Зеленского.