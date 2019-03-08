Александра Стрельченко высказалась о своей госпитализации

Певица Александра Стрельченко заявила, что в настоящее время чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, крестный сын певицы Николай опроверг информацию о госпитализации Стрельченко.

Как отмечается, родственник артистки утверждает, что Стрельченко находится дома в прекрасном состоянии.

Ранее СМИ сообщили, что Александру Стрельченко экстренно госпитализировали в Москве после того, как родственники нашли ее без сознания.