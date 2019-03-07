Зеленский рассказал замгоссекретаря США о давлении в предвыборной гонке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/93/12229093/zel-pic905-895x505-25182.jpg">

Кандидат в президенты Украины шоумен Виктор Зеленский рассказал заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Дэвиду Хейлу о том, что на него оказывается давление в ходе предвыборной гонки. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Команду Зеленского».

Как отмечается, они обсудили важность того, чтобы предстоящие выборы были прозрачными и честными.

Реклама

«Сам Владимир Зеленский недавно столкнулся с давлением: у его офиса обнаружили аппаратуру для прослушивания», — говорится в отчете о мероприятии.

Добавляется, что слежку якобы организовывала Служба безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ обвинила МВД Украины в дискредитации из-за прослушки Зеленского.