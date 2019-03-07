Алене Апиной досталось за слова о Крыме

Российская певица Алена Апина подверглась критике из-за своих слов о принадлежности Крыма, передает ФАН.

В интервью журналистке Жанне Немцовой Апина призналась, что у нее сложное отношение к крымскому вопросу, и заявила, что «с одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, — конечно, он не наш».

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Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян назвал позицию певицы «невнятной», и раскритиковал ее за «словоблудие».

«Яркий пример того, что некоторым артистам лучше не высказываться на политические темы, тем более во время зарубежной поездки. Любой ответ гражданина России по поводу Крыма должен заканчиваться словами: «Крым — это территория Российской Федерации». Все. Точка!», — заявил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.