Алена Апина высказалась о Крыме

Российская певица Алена Апина в интервью журналистке Жанне Немцовой призналась, что у нее сложное отношение к крымскому вопросу, сообщает ФАН.

«С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, — конечно, он не наш. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы это все решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему», — сказала она.

Реклама

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил певца Сергея Лазарева в антироссийской позиции по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.