Ведется расследование в отношении главы Warner

Конгломерат WarnerMedia подтвердил, что ведет расследование о «неприемлемом поведении» в отношении директора Warner Bros Entertainment Кевина Цудзихары, который якобы склонил актрису Шарлотту Кирк ко внебрачным отношениям в обмен на преференции в кастингах. Об этом пишет Deadline.

На портале рассказали, что расследование связано со статьей журнала The Hollywood Reporter, в которой журналисты процитировали множество «пошлых текстов», написанных крупными фигурами кинобизнеса.

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Отмечается, что Цудзихара якобы гарантировал Кирк съемки в фильмах, которые производит Warner Bros. При этом представитель Кирк заявил, что актриса никогда не сталкивалась с «неподобающим поведением» на кастингах и отметил, что расследование является «стандартной практикой». Адвокат Цудзихары подчеркнул, что глава Warner никогда не принимал участия в кастингах Кирк.

В Deadline добавили, что во время расследования Цудзихара продолжит исполнять свои должностные обязанности.

Ранее сообщалось, что директор HBO Ричард Плеплер уволился из-за конфликта с новыми владельцами.