В прокуратуре рассказали о подготовке к экспедиции на перевал Дятлова

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Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков заявил, что на данный момент сотрудников ведомства еще не начинали готовить к экспедиции на перевал Дятлова. Об этом сообщает ТАСС.

Также он рассказал, что дата отправления экспедиции сотрудников прокуратуры для проведения экспертизы на перевале Дятлова еще не определена.

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«У нас еще две недели до середины марта, а уже во второй половине марта проведем там от недели до нескольких дней в зависимости от погоды, но до этого еще далеко», — сказал Курьяков.

Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года. Уже в 2019 году в СКР установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, после чего туристы растерялись и погибли из-за ураганного ветра. Однако исследователи-любители резко отвергают такой вариант развития событий.

Ранее всплыли страшные фото погибших на перевале Дятлова туристов.