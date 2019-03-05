Кристина Агилера даст первый концерт в Петербурге

Американская певица Кристина Агилера впервые выступит в Санкт-Петербурге в июле 2019 года.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организатора концерта PMI Show, Агилера отправляется в свой первый за 13 лет европейский тур, в рамках которого исполнит свои хиты Dirty, Genie in a Bottle, Fighter и песни с нового альбома-возвращения Liberation (2018), попавшего в топ-20 лучших альбомов года Rolling Stone и Cosmopolitan.

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21 июля Кристина Агилера выступит в санкт-петербургском «Ледовом дворце», 23 июля — на «ВТБ Арене» в Москве.

В минувший Новый год Кристина Агилера возглавила праздничную ночь на Таймс-сквер.