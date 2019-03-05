Джо Райт задумался об экранизации бестселлера «В саду чудовищ»

Английский режиссер Джо Райт ведет переговоры по поводу участия в экранизации романа Эрика Ларсона «В саду чудовищ». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, съемками будут заниматься компании StudioCanal и Playtone. Джо Райт известен экранизациями «Искупления», «Гордости и предубеждения» и «Анны Карениной». В настоящее время переговоры находятся на финальной стадии.

Ранее актер Гэри Олдман рассказал, как отравился на съемках фильма Джо Райта «Темные времена» о премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле.