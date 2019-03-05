Warner Bros. передумала выпускать третьего «Шерлока Холмса» в 2020 году
Компания Warner Bros. проинформировала о том, что третий полнометражный фильм «Шерлок Холмс» не выйдет в декабре 2020 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Согласно имеющейся информации, очередная часть о приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона выйдет на экраны 22 декабря 2021 года. Главные роли в ней вновь исполнят Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу.
Ранее Дауни-младший показал, как готовится к съемкам третьего «Шерлока Холмса».