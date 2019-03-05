Daily Mail узнала, что солист The Prodigy делал перед смертью

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Солист группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до своей смерти пробежал пятикилометровый кросс. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Флинт принимал участие в пятикилометровом забеге в британском городе Челмсфорд.

Как отмечается, солист The Prodigy преодолел эту дистанцию за 21 минуту и 22 секунды.

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При этом один из участников кросса утверждает, что Флинт находился в приподнятом настроении во время мероприятия.

Ранее сообщалось, что The Prodigy назвали свою версию смерти Кита Флинта.