Daily Mail узнала, что солист The Prodigy делал перед смертью
Солист группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до своей смерти пробежал пятикилометровый кросс. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, Флинт принимал участие в пятикилометровом забеге в британском городе Челмсфорд.
Как отмечается, солист The Prodigy преодолел эту дистанцию за 21 минуту и 22 секунды.
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При этом один из участников кросса утверждает, что Флинт находился в приподнятом настроении во время мероприятия.
Ранее сообщалось, что The Prodigy назвали свою версию смерти Кита Флинта.