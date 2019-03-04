Мэр Одессы назвал угрожающих Жванецкому радикалов «полуграмотными недорослями»

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал призывы радикалов к отмене концертов Михаила Жванецкого, передает ТАСС.

По слова мэра, в этом году у Жванецкого будет юбилей и в марте традиционно пройдут его концерты. Труханов подчеркнул, что имя сатирика «вмонтировано» в историю города — к Жванецкому будут относиться уважительно, а его имя никогда не забудут.

Реклама

«Но вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионом городе, какие концерты надо проводить, а какие нет», — сказал Труханов.

Ранее Жванецкий заявил, что ничего не слышал об угрозах в свой адрес.