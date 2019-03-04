Умерла звезда «Беверли-Хиллз, 90210»

Актеры сериала «Беверли Хиллс 90210» (1990-2000): Люк Перри, Джейсон Пристли, Шеннен... 90210 Productions

В США на 53 году жизни скончался актер Люк Перри, наиболее известный по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Об этом сообщает TMZ.

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