Украина может передумать и поучаствовать в «Евровидении-2019»

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страна все еще может передумать и принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», передает ТАСС.

По его словам, Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) раньше времени отказалась от участия в конкурсе.

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«Но изменить его можно еще даже и сейчас», — добавил Кириленко.

27 февраля Украина отказалась от участия в «Евровидении».

Ранее сообщалось, что организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от конкурса.

«Евровидение» в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.