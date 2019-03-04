Украина может передумать и поучаствовать в «Евровидении-2019»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страна все еще может передумать и принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», передает ТАСС.
По его словам, Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) раньше времени отказалась от участия в конкурсе.
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«Но изменить его можно еще даже и сейчас», — добавил Кириленко.
27 февраля Украина отказалась от участия в «Евровидении».
Ранее сообщалось, что организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от конкурса.
«Евровидение» в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.