Божена Рынска пережила клиническую смерть

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Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска перенесла клиническую смерть, передает StarHit.

По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды увидеться с любимыми — всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — рассказала сама Божена.

Ранее Божена Рынска захотела лечь в могилу вместе с Малашенко. После чего она была экстренно госпитализирована.