Божена Рынска пережила клиническую смерть
Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска перенесла клиническую смерть, передает StarHit.
По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды увидеться с любимыми — всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — рассказала сама Божена.
Ранее Божена Рынска захотела лечь в могилу вместе с Малашенко. После чего она была экстренно госпитализирована.