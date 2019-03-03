Отец Децла выступил с обвинениями в адрес его вдовы

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Отец рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Александр Толмацкий возмущен, что вдова погибшего сына Юлия передергивает факты, пишет Starhit.

До этого Юлия рассказала о том, что ей объявили войну родители покойного мужа. Она добавила, что отец Децла 15 лет оскорблял его.

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«Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — поделилась Юлия.

Александр Толмацкий возмутился таким заявлением и в ответ на это сказал, что не понимает невестку, который нужен «скандал».

«У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для внука! Мы хотели, чтобы она вписала имя Кирилла в свидетельство о рождении Тони! Но, к нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — подчеркнул Александр Толмацкий.

Ранее отец Децла назвал всех хейтеров сына «мелкими ничтожествами».