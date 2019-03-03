Ляшко спел в прямом эфире и пообещал поехать на «Евровидение»

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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко спел две песни в эфире ток-шоу «Противостояние», сообщает телеканал NewsOne.

Как отмечается, во время передачи он высказался о скандале с «Евровидением», заявив, что главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию «надо гнать».

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«Украина — уникальная страна, украинский язык, украинская песня, уникальный песенный талант, а наша страна не посылает таланты», — отметил Ляшко.

После этого Ляшко предложили самому поехать на «Евровидение», и он согласился сделать это после президентских выборов. Затем он под аплодисменты исполнил две песни.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка даже за $100 тысяч отказалась спасать Украину.