Маккеллен извинился за слова о Спейси и Сингере
Британский актер Иэн Маккеллен извинился за свои слова о звезде «Карточного домика» Кевине Спейси, а также о режиссере Брайане Сингере, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в твиттере.
Ранее он заявил, что голливудские деятели могли пойти на этот шаг потому, что скрывали свою сексуальную ориентацию. Это, по мнению актера, вызвало у них проблемы во взаимоотношениях с людьми.
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Он подчеркнул, что его мысль была выражена некорректно.
«Я глубоко сожалею о своих неосторожных замечаниях и прошу прощения за то огорчение, которое они вызвали», — написал Маккеллен.
Актер добавил, что никогда не будет потворствовать каким-либо злоупотреблениям.