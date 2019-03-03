Маккеллен извинился за слова о Спейси и Сингере

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Британский актер Иэн Маккеллен извинился за свои слова о звезде «Карточного домика» Кевине Спейси, а также о режиссере Брайане Сингере, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в твиттере.

Ранее он заявил, что голливудские деятели могли пойти на этот шаг потому, что скрывали свою сексуальную ориентацию. Это, по мнению актера, вызвало у них проблемы во взаимоотношениях с людьми.

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Он подчеркнул, что его мысль была выражена некорректно.

«Я глубоко сожалею о своих неосторожных замечаниях и прошу прощения за то огорчение, которое они вызвали», — написал Маккеллен.

Актер добавил, что никогда не будет потворствовать каким-либо злоупотреблениям.