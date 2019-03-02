«Не встает совсем»: родные Божены просят помочь доставить ее в Россию
Нина Костикова, родственница журналистки Божены Рынски, сообщила, что вдова скончавшегося медиаменеджера Игоря Малашенко провела в больнице сутки и в настоящее время находится не в лучшем состоянии здоровья, переедает РИА «Новости».
По ее словам, вдова Малашенко «не встает совсем», в связи с чем Костикова обращается с просьбой предоставить санитарный самолет для доставки Божены из Испании в Россию.
«Она сейчас в состоянии жесточайшей депрессии и временами пишет не совсем адекватные вещи. Надо решать вопрос с ее транспортировкой в Москву, она сейчас очень слаба», — рассказала Костикова.
Она добавила, что Божена Рынска была выписана из больницы и в настоящее время находится дома.
Ранее жена Гусинского сообщила об экстренной госпитализации Божены Рынски.