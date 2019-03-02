Экс-жена Джонни Деппа отказалась молчать о домашнем насилии после иска

Бывшая супруга американского актера Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд не откажется от обвинений в домашнем насилии, несмотря на поданный против нее иск бывшего мужа о клевете, передает Daily Mail со ссылкой на ее представителя Эрика Джорджа.

По его словам, действия Деппа свидетельствуют о том, что он «не может признать правду». Ранее Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету, назвав ее «преступницей, а не жертвой домашнего насилия».

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«Этот необдуманный поступок — очередная попытка Джонни Деппа заставить Эмбер Херд замолчать. Но она не будет молчать», — сказал Джордж.

Ранее Джонни Депп предоставил новые доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу. Документы Депп приложил к иску против газеты Sun, опубликовавшей статью о его ссоре с Херд, которая заявила, что актер 21 мая 2016 года бросил ей в лицо телефон, после чего побил.