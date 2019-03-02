Маккеллен объяснил, почему Спейси и Сингер пошли на сексуальные преступления

Британский актер Иэн Маккеллен высказался по поводу голливудских деятелей кино, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом он заявил во время мероприятия National Student Pride.

Как отмечается, Маккеллен высказался по поводу обвинений в адрес американского актера Кевина Спейси и режиссера Брайана Сингера, с которыми он когда-то работал.

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«Большинство их них скрывали свою ориентацию. Отсюда все их личные проблемы и проблемы во взаимоотношениях с другими людьми», --заявил Маккеллен.

Он добавил, что, если бы Спейси, Сингер и им подобные смогли открыто рассказать о себе и своих желаниях, они не начали бы вести себя так, что это привело к обвинениям. Маккеллен заметил, что каждый сам решает, как относиться к людям, против которых выдвинули подобные обвинения.

«Честно говоря, я жду, чтобы кто-нибудь обвинил в чем-либо меня. Мне стало бы интересно, врут ли они или я что-то забыл», — пошутил Маккеллен.

Ранее сообщалось, что Иэн Маккеллен раскрыл процент геев в Голливуде.