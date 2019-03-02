Опра Уинфри вмешалась в скандал вокруг Майкла Джексона

Известная американская телеведущая Опра Уинфри отреагировала на скандал с фильмом «Покидая Неверленд», в котором певца Майкла Джексона обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним мальчикам. Об этом пишет Variety.

Как отмечается, она намерена взять интервью у двух мужчин, которые объявили себя пострадавшими от действий музыканта.

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«Я сделаю это», — подчеркнула Уинфри.

Она добавила, что тема сексуального насилия очень важна, и о ней нельзя молчать только из-из возмущенных фанатов.

Ранее сообщалось, что за Майкла Джексона вступились правозащитники.