Опра Уинфри вмешалась в скандал вокруг Майкла Джексона
Известная американская телеведущая Опра Уинфри отреагировала на скандал с фильмом «Покидая Неверленд», в котором певца Майкла Джексона обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним мальчикам. Об этом пишет Variety.
Как отмечается, она намерена взять интервью у двух мужчин, которые объявили себя пострадавшими от действий музыканта.
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«Я сделаю это», — подчеркнула Уинфри.
Она добавила, что тема сексуального насилия очень важна, и о ней нельзя молчать только из-из возмущенных фанатов.
Ранее сообщалось, что за Майкла Джексона вступились правозащитники.