В сеть просочились новые фотографии Марго Робби в образе суперзлодейки

В сети появились новые фотографии со съемок нового фильма DC «Хищные птицы» австралийской актрисы Марго Робби, которая сыграет суперзлодейку Харли Квинн. Об этом сообщает film.ru.

На сайте появилась новая порция фотографий со съемок «Хищных птиц» DC с участием Марго Робби. На кадрах виден новый экстравагантный образ актрисы. Также на одном из снимков Харли Квинн грациозно спрыгивает с большого фургона.

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Выход фильма «Хищные птицы» должен состояться в 2020 году. В картине речь пойдет о борьбе группы супергероинь с главой преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом. Кроме Робби, в ленте снимутся Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт.

Ранее Марго Робби утвердили на роль Барби.