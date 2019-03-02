Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.

Уточняется, что Депп предъявил бывшей жене иск на $50 млн за клевету.

Актер сопроводил иск словами, что Херд — преступница, а не жертва домашнего насилия.

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Ранее Джонни Депп предоставил новые доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу. Документы Депп приложил к иску против газеты Sun, опубликовавшей статью о его ссоре с Херд, обвинившей экс-супруга в избиении.

Тогда она заявила, что актер 21 мая 2016 года бросил ей в лицо телефон, после чего побил.