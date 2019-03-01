«Пока не поздно»: в США призвали создавать новые сюжеты о ядерной войне

В американской поп-культуре больше не встречаются «апокалиптические ядерные сюжеты», пишет в колонке для The Washington Post писательница Чарли Джейн Андерс и объясняет, почему это плохо.

Андерс отмечает, что пока президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын проводили переговоры по денуклеаризации Пхеньяна, риск разрушительного ядерного конфликта поднимается на самый высокий уровень со времен холодной войны. Автор обвиняет массовую культуру в том, что она перестала предупреждать об опасности ядерной войны.

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«Нам нужны свежие истории, которые помогут нам понять вновь появившиеся и совокупные риски, с которыми мы сталкиваемся, и вывести нас из состояния самоуспокоенности», — пишет Андерс.

Например, фильм «На следующий день» посмотрели 100 млн человек, и многие считают, что он повлиял на взгляды экс-президента США Рональда Рейгана о ядерном разоружении, отмечается в колонке.

Андерс отметила, что во времена холодной войны поп-культура выполняла свою функцию: фильмы и компьютерные игры заставили людей представить условия жизни после ядерного удара. Автор отмечает, что теперь в постапокалиптических картинах нет смысла работать над старыми сюжетами, в которых сталкивались США и СССР.

Теперь совершить ядерный удар можно и с помощью хакерского вмешательства, пишет она.

«Трудно представить себе масштабы ядерной войны — вот почему книги, фильмы и телешоу были так жизненно важны, помогая нам визуализировать худшие сценарии», — поясняет Андерс.

В настоящее время многие отрицают опасность ядерной войны, поэтому «пока не стало поздно», нужны новые сюжеты, заключает автор.