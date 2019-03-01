«Посмертное линчевание»: за Майкла Джексона вступились правозащитники

Правозащитная организация Конференция южного христианского руководства, сыгравшая большую роль в движении за права темнокожих людей в США, назвала «посмертным линчеванием» фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне. Об этом пишет Variety.

Как отмечается, телеканалу HBO было направлено письмо с просьбой пересмотреть решение о трансляции двухсерийного фильма, премьера которого должна состояться в ближайшие дни.

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«Меня беспокоит, что HBO/AT&T/Warner Media будут выдвигать обвинения против человека, который умер и не может себя защитить», — отметил Чарльз Стил, президент организации.

Он подчеркнул, что подобные заявления, которые появлялись еще при жизни Майкла Джексона, так и не были доказаны.

Ранее сообщалось, что семья Майкла Джексона предъявила иск к HBO на $100 млн из-за скандального фильма.