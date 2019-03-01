Жванецкий отреагировал на угрозы «Правого сектора» сорвать его концерты на Украине

Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий заявил, что ничего не слышал об угрозах украинского националистического движения «Правый сектор» (организация запрещена в России) сорвать его выступления в Киеве и Одессе, сообщает ФАН.

Ранее бывший лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста, если тот не откажется от ордена «За заслуги перед Отечеством».

Реклама

«Первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать», — сказал Жванецкий.

При этом артист подчеркнул, что во время украинских выступлений в прошлом году он не сталкивался с угрозами.

«Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в России.