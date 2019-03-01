Криминалисты поставили точку в тайне гибели группы Дятлова

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Эксперты следственного комитета (СК) России пришли к выводу, что смерть группы туристов, возглавляемых Игорем Дятловым, «не имеет никакой скрытой подоплеки». С материалами нового расследования ознакомился «Московский комсомолец».

По версии СК, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, не имея физических возможностей поддерживать огонь. Еще одна группа, возглавляемая самим Дятловым, предприняла «отчаянную попытку» пройти через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа искала «более надежное убежище», добралась до перешейка, который провалился под их тяжестью и оказалась «накрыта слоем промерзшего снега».

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Криминалисты подчеркнули, что «сомнения» в причинах гибели группы Дятлова из-за тяжелых погодных условий стали следствием «непрофессионализма и неполноты работы по делу». Они добавили, что непрофессиональный подход к делу привел к появлению версий об «огненных шарах» и других мистических явлениях.

Ранее сообщалось, что заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов потребовал эксгумации погибших на перевале Дятлова.