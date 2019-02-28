Канал Коломойского объяснил, почему не пустил в эфир представителя Порошенко

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На телеканале «1+1» пояснили, почему на эфир не был приглашен представитель украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает ТСН.

В заявлении канала говорится, что на передачу приглашаются исключительно кандидаты в президенты страны.

«Мы поражены тем, что президента (Порошенко. — «Газета.Ru») должен кто-то представлять», — отметили в «1+1».

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Уточняется, что переговоры с украинским лидером ведутся уже несколько недель. Однако вместо Порошенко в партии предложили позвать на передачу главу фракции Блока Петра Порошенко Артура Герасимова.

«Если Петр Порошенко считает, что и на выборах 31 марта вместо него должен участвовать именно Артур Герасимов, просим сообщить нам об этом», — подчеркнули в «1+1».

Ранее сообщалось, что телеканал Коломойского позвал Зеленского и Тимошенко.