Умер Владислав Федосеев

Сценарист и драматург Владислав Федосеев ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Как отмечается, он скончался в среду, 27 февраля.

«Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования родным и близким Владислава Александровича», — подчеркнули в Союзе кинематографистов России.

Владислав Федосеев работал в разных жанрах кинодраматургии. Среди них фильм-приключение «Земля Санникова», психологическая драма «Степной король Лир», историческая хроника «Преподобный Сергий», комедия «А человек играет на трубе», и т.д.