Верке Сердючке дали срок на спасение Украины на «Евровидении»

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова сообщила, что украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный зрителям как Верка Сердючка, может в срок до 10 марта подать заявку на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2019» от Украины, передает РИА «Новости».

«До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», — заявила Кольцова.

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Ранее Данилко заявил, что готов спасти ситуацию и отправиться на конкурс в Израиль.

Верка Сердючка принимала участие в «Евровидении-2007», где заняла второе место.