Райан Рейнольдс решил продать меч Дэдпула

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Актер Райан Рейнольдс намерен выставить на продажу меч, которым он пользовался на съемках фильмов о супергерое Дэдпуле. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По его словам, речь идет о мече под названием «Би», которым он пользовался на съемках второй части «Дэдпула».

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Он также добавил, что средства от продажи клинка пойдут на благотворительность.

Рейнольдс подчеркнул, что лично подписал данный меч.

Ранее сообщалось, что Рейнольдс рассказал о новом «Дэдпуле».