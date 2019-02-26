Избивший жену Башаров остался без работы

Российский телеведущий и актер Марат Башаров лишился роли в спектакле «День сюрпризов» на фоне сообщений об избиении артистом жены и разводе супругов. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на инсайдера.

По его словам, продюсеры спектакля решили заменить Башарова на актера Сергея Астахова, который уже начал готовиться к роли. При этом отмечается, что поменяется и название спектакля.

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Собеседник издания добавил, что все изменения вызваны нежеланием зрителей идти на постановку, в которой играет Башаров. Он выразил мнение, что актер теперь нуждается в «перезагрузке».

Ранее сообщалось, что Башарова выгоняют из «Битвы экстрасенсов».