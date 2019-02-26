СМИ: правила отбора на «Евровидение» от Украины не запрещают гастроли в России

Украинский телеканал СТБ, который уже четыре года проводит национальный отбор представителей Украины на «Евровидении», сообщил, что правила не запрещают участникам гастролировать по России. Об этом говорится в заявлении телеканала.

Победительница украинского нацотбора певица Maruv (Анна Корсун) отказалась от участия в «Евровидении-2019» после того, как на нее обрушились с критикой за российские гастроли и потребовали подписать контракт, который содержит запрет на выступления в России. Сама артистка объяснила свой отказ «кабальными» условиями контракта, отметив, однако, что отказ от концертов в России для нее не принципиален.

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«В правилах нет ни одного пункта о гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей. За четыре года потребность во внесении такого пункта не возникала», — говорится в сообщении СТБ.

В заявлении телеканал также выразил сомнение по поводу того, соответствует ли проверка гражданской позиции артистов и их семей и их связи с Россией демократическим принципам.

Ранее источник в EBU сообщил, что Украина откажется от участия в «Евровидении».