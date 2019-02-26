Умер Глеб Горбовский

В Санкт-Петербурге умер поэт Глеб Горбовский.

Об этом у себя в фейсбуке сообщил издатель Евгений Жуков. «Сегодня, в 4 часа утра в Петербурге, на 88-м году жизни умер Поэт Глеб Яковлевич Горбовский...» — написал он.

Информацию о смерти также подтвердили в «Литературной газете». «Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо», — цитирует редакцию «Пятый канал».

Горбовский — автор поэтических сборников «Поиск тепла», «Падший ангел», «Косые сучья». В 1984 году Горбовский получил Государственную премию РСФСР имени Максима Горького.