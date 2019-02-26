Стали известны результаты вскрытия Малашенко

Смерть одного из основателей НТВ Игоря Малашенко наступила, по предварительным данным, в результате повешения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Высшем суде Андалусии.

Отмечается, что сегодня, 26 февраля, была проведена аутопсия, по результатам которой была названа предварительная причина смерти Малашенко. При этом итоговый доклад о результатах аутопсии будет готов примерно через месяц.

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Также предварительно сообщается, что смерть сооснователя НТВ не имеет криминальный характер.

Ранее сообщалось, что по факту смерти Малашенко завели уголовное дело.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.