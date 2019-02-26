Источник в EBU: Украина откажется от участия в «Евровидении»

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После отзыва украинской певицы Maruv от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» Украина может так и не выбрать нового конкурсанта.

Как сообщил в mk.ru музыкальный критик Артур Гаспарян со ссылкой на конфиденциальные источники EBU (Европейского вещательного союза), «Украина якобы откажется от участия в «Евровидении 2019» в Тель-Авиве».

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Ранее в разные годы от участия в музыкальном соревновании отказывались Чехия, Венгрия, Сербия, Болгария и другие страны. Часто это происходило из-за того, что государства не могли позволить себе связанные с «Евровидением» расходы.

Ранее организаторы отреагировали на отказ украинской певицы Maruv ехать на «Евровидение».