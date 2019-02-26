NBC: после «Оскара» между Netflix и Голливудом началась война

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Онлайн-кинотеатр Netflix проиграл битву за лучшую номинацию «Оскара», но война с Голливудом только началась, отмечает американский телеканал NBC News.

В битве за культурное доминирование в киноиндустрии сталкиваются Кремниевая долина, где расположен главный офис онлайн-кинотеатра, с Лос-Анджелесом, поясняет NBC.

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Накануне 91-й церемонии награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» в Лос-Анджелесе «старая гвардия Голливуда» готовилась к сложной ночи, в которой победа картины Netflix «Рома» в номинации «лучший фильм» потенциально ускорила бы гибель традиционного опыта кинопроката. Большая победа для Netflix и картины «Рома» Альфонсо Куарона ухудшила бы положение студий и мультиплексных сетей, отмечает телеканал.

«Рейтинги, похоже, не рухнули, и Netflix не выиграл в номинации «лучшая картина», несмотря на то, что потратил от $25 млн до $30 млн на рекламную кампанию. После стольких страданий это утро кажется блаженством», — заявил NBC после церемонии один из руководителей голливудской индустрии развлечений.

Netflix не взял самый прославленный приз Голливуда и проиграл в самой главной номинации «Оскара», но в то же время стриминговый сервис совершил впечатляющий подвиг, отмечает телеканал.

Почти за два десятилетия Netflix прошел путь от DVD-сервиса до определяющей эпоху всемирно-развлекательной силы, отмечает телеканал. NBC отмечает, что Netflix и другие стриминговые платформы — Amazon и Hulu, а также «титаны старой школы», такие как Disney и WarnerMedia, — представляют серьезную угрозу для старых бизнес-моделей.

Ранее сообщалось, что «Рома» Альфонсо Куарона взял «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, до этого лента получила премию Американской киноакадемии в категории «Лучшая операторская работа».