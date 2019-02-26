Шакира предстанет перед испанским судом

Колумбийская певица Шакира предстанет перед судом 12 июня из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, передает Europa Press.

Согласно имеющейся информации, речь идет о шести подобных случаях и сумме в $14,5 млн.

По данным прокуратуры, музыкальная исполнительница использовала 14 компаний в офшорных зонах для того, чтобы скрыть денежные средства.

Ранее сообщалось, что Шакира жила в Испании с 2012 года, лишь иногда отлучаясь за границу, и, следовательно, считается резиденткой страны. Однако артистка уклонилась от подачи налоговых деклараций о подоходных налогах и налогах на имущество в 2012, 2013 и 2014 годах.