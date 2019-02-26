Умер Марк Холлис

На 65 году жизни скончался британский рок-музыкант, который являлся основателем и вокалистом группы Talk Talk, Марк Холлис. Об этом в фейсбуке написал другой член группы, басист Пол Уэбб.

По его словам, он не видел Марка Холлиса многие годы, но шокирован известием о его смерти.

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«Он был гением в музыке, и для меня было честью и большой удачей играть с ним в одной группе», — отметил Уэбб.

Он добавил, что Холлис был «одним из великих, если не самым великим».

Музыкант является создателем таких песен, как «It's My Life», «Such a Shame», «Talk Talk».