Депутат Рады предложил министру культуры Украины поехать на «Евровидение»

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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко предложил вице-премьеру и министру культуры Вячеславу Кириленко поехать на «Евровидение» вместо украинских музыкантов. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Ранее украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что отказывается представлять страну на «Евровидении». По ее словам, такое решение было принято из-за неудовлетворительного контракта с вещателем, ряд комментаторов посчитал, что она отказалась от участия из-за трехмесячного запрета на гастроли в России.

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Депутат заявил, что Кириленко следует отправиться на конкурс, так как он «всех патриотичнее и милее».

«Меня совсем не интересует «Евровидение» <...> Тут же вопрос не в том, кто будет петь и как. Тут вопрос в том, что мы не можем превращаться в Россию. И если не было в правилах отбора пункта о запрете гастролей в России, то значит и не должно возникать такого спора», — подчеркнул Гончаренко.

Он также посоветовал министру заняться другими вопросами, в частности, неотапливаемыми домами культуры в Одессе.