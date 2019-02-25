В Госдуме прокомментировали отмену участия украинской исполнительницы в «Евровидении»

Член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко прокомментировала сообщение о том, что украинская исполнительница Maruv, победившая в национальном отборе, не будет представлять Украину на «Евровидении». Об этом сообщает RT.

По ее словам, артисты, которые «попали под пресс, — жертвы происходящего на Украине».

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«Мы знаем много историй, когда российским исполнителям запрещают въезжать на Украину и не выпускают в Россию своих», — сказала Савченко.

Ранее украинский вещатель высказался об отказе Maruv ехать на «Евровидение».