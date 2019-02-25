Киселев: Малашенко считал ошибкой свой отказ возглавить АП в 1996 году

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Журналист Евгений Киселев рассказал о своей последней встрече с политологом Игорем Малашенко. Об этом сообщает «Коммерсантъ FM».

25 февраля стало известно, что Малашенко найден мертвым в Испании.

По словам Киселева, во время последней встречи медиаменеджер выглядел больным.

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«В последний раз мы виделись незадолго до Нового года в Киеве, на меня он производил впечатление тяжелобольного человека», — сказал Киселев.

Он также рассказал о признании Малашенко в том, что «самая тяжелая его ошибка в жизни» была, когда в 1996 году он отказался от предложения возглавить администрацию президента Бориса Ельцина.

«Действительно, Борис Николаевич предлагал Игорю Малашенко стать новым главой его администрации после того, как он пошел на второй срок и победил тогда на выборах», — добавил Киселев.

По его мнению, если бы Малашенко стал главой администрации, «история России могла пойти совершенно по-другому».

Ранее бывший российский медиа-магнат Владимир Гусинский в телеграм-канале журналиста Алексея Венедиктова прокомментировал смерть Малашенко.