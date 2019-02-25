После ультиматума по России Maruv отказалась представлять Украину на «Евровидении»

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Певица Maruv, прошедшая нацотбор, не будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение», сообщает «Общественный вещатель».

Там отметили, что вещатель и певица «не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019» по ряду причин.

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В результате переговоров организация и исполнитель «не нашли общего решения по поводу миссии» представителя от Украины на песенном конкурсе.

Ранее организаторы «Евровидения» предостерегли Украину от политизации музыкального конкурса.

Накануне певице Mаruv поставили условие о запрете ездить на гастроли в Россию.