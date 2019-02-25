Леди Гага показала на церемонии «Оскар» бриллиантовое ожерелье за $30 млн

Американская певица Леди Гага пришла на 91-ю церемонию награждения лауреатов премии «Оскар» в черном платье и в ожерелье с желтым бриллиантом стоимостью $30 млн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что камень, который красовался на шее у певицы, является одним из крупнейших желтых бриллиантов в мире (128,4 карат) и одним из самых важных открытий драгоценных камней 19-го века.

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Уточняется, что бриллиант нашли на руднике в Южной Африке. После этого его выкупил Чарльз Тиффани и сделал ожерелье.

По одной из оценок, стоимость камня составляет $30 млн, хотя некоторые ювелиры называют его «бесценным».

Помимо этого, Гага дополнила ожерелье парой серег с яркими желтыми и белыми бриллиантами, выполненными из платины и желтого золота.

Ранее сообщалось, что Леди Гага получила «Оскар» за лучшую песню.