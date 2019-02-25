Назван обладатель «Оскара» за лучший фильм
Фильм «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли получил премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.
Награду Фарелли вручила американская актриса Джулия Робертс. Победитель в своей речи со сцены отдал должное исполнителю главной роли Вигго Мортенсену, «без которого ничего бы ни случилось».
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«Вся эта история — она о любви друг к другу», — заявил Фаррелли.
91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходила в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
Ранее стал известен обладатель «Оскара» за лучшую режиссуру.