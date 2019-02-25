«Человек-паук: Через вселенные» получил «Оскар» за лучший мультфильм

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения.

Награду Бобу Персичетти, Питеру Рэмзи, Родни Ротману, Филу Лорду и Кристоферу Миллеру вручили актриса Мишель Йео и рэп-исполнитель Фаррелл Уильямс.

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В своей речи они не упомянули скончавшегося в прошлом году создатель Marvel Comics Стэна Ли.

91-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.