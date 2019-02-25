Верка Сердючка устроила скандал на украинском отборе «Евровидения»

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Украинский исполнитель Андрей Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка), который был членом жюри украинского национального отбора на «Евровидение-2019», и ведущий конкурса Сергей Притула в прямом эфире устроили перепалку, передает Obozrevatel.Ua.

По данным издания, спор возник после того, как Данилко отказался первым комментировать выступление группы KAZKA и передал слово другому члену жюри Евгению Филатову.

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«Давайте придерживаться какого-то режима», — сказал Притула.

В ответ Данилко попросил обойтись без «давайте» и решительно отказался комментировать выступление.

«Сергей, ты все время говоришь, что я как-то необъективно сужу KAZKA, ты все время это подчеркиваешь, и это начинает раздражать. Я тебе еще раз говорю, я абсолютно объективно оцениваю», — возмутился Данилко.

В ответ Притула заявил, что он лишь озвучивает то, «о чем говорят и пишут люди», и подчеркнул, что он «обязан» это делать. Данилко ответил, что «не озвучивает же, что пишут» о телеведущем.

Ранее сообщалось, что Киев выдвинул ультиматум по участию в «Евровидении» победительнице на национального отбора.