Башмет исполнил произведение, написанное нейросетью

Музыкант Юрий Башмет завершил Зимний фестиваль искусств в Сочи, исполнив произведение, написанное нейросетью, сообщает РИА «Новости».

«В этом году я особенно горжусь фестивалем, потому что мы сделали такие рискованные вещи. Впервые пробовали», — сказал со сцены Башмет.

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В основе 8-минутного произведения — мелодические линии для фортепиано, сгенерированные нейросетью «Яндекса».

Сочинение по звучанию напоминает американских минималистов Стива Райха, Терри Райли и Филипа Гласса.

Ранее российские физики научили осцилляторную нейросеть распознавать образы.