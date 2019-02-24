Башмет исполнил произведение, написанное нейросетью
Музыкант Юрий Башмет завершил Зимний фестиваль искусств в Сочи, исполнив произведение, написанное нейросетью, сообщает РИА «Новости».
«В этом году я особенно горжусь фестивалем, потому что мы сделали такие рискованные вещи. Впервые пробовали», — сказал со сцены Башмет.
Реклама
В основе 8-минутного произведения — мелодические линии для фортепиано, сгенерированные нейросетью «Яндекса».
Сочинение по звучанию напоминает американских минималистов Стива Райха, Терри Райли и Филипа Гласса.
Ранее российские физики научили осцилляторную нейросеть распознавать образы.